POL-MK: Sachbeschädigung am Rathaus

Menden (ots) - In einem Waldstück in Lendringsen kam es Samstag, zwischen 11 und 12 Uhr, zu zwei Bränden. Die Tatorte liegen unweit voneinander jeweils im Bereich des Salzweges und könnten im Zusammenhang mit einer aktuellen Serie von Bränden stehen. Gegen 11 Uhr brannte es zunächst an einem Baumstamm. Kurz darauf stand wenige Meter entfernt eine Holzhütte in Flammen. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer ...

