POL-PDLU: (Frankenthal) - Brand in Werkstatt

Frankenthal (ots) - Am 18.11.2023, in der Zeit von 22.55 Uhr bis 23.20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zwei Spendenkassen im Tiergehege Im Kleinen Wald aufzubrechen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir ...

