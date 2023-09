Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrer verunfallt bei Überholmanöver; Überholter flüchtet

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 17.09.2023 befuhr ein 58jähriger Motorradfahrer die Verbindungsstraße zwischen Kirchen-Offhausen und Herdorf-Dernbach aus Richtung Offhausen kommend. Der Motorradfahrer setzte hier zum Überholen eines schwarzen Audi A6 Avant mit AK-Zulassung an. Der PKW-Fahrer beschleunigte nun ebenfalls sein Fahrzeug und verhinderte somit das Überholmanöver, infolgedessen der Motorradfahrer stürzte und sich am Bein verletzte. Der Fahrer des Audi entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Audi machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

