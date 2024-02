POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mercedes-Benz angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Nach einem schweren Raub in einem Wettbüro in Ahlen am Donnerstagabend (01.02.2024, 21.07 Uhr) suchen wir Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Ein bislang unbekannter maskierter Mann betrat gegen kurz nach 21 Uhr ein Wettbüro an der Hansastraße in Ahlen. Hier zielte er mit einer Schreckschusspistole auf einen Mitarbeiter und forderte ...

mehr