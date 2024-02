POL-WAF: Ahlen. Raub mit Schreckschusspistole - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Einem Zeugen ist zu verdanken, dass am Mittwoch (31.01.2024, 18.30 Uhr) die Trunkenheitsfahrt eines 46-jährigen Mannes in Oelde gestoppt werden konnte. Der Oelder war in seinem Auto auf der Hans-Böckler-Straße unterwegs. Ein Zeuge bemerkte die unsichere Fahrweise und beobachtete, wie der 46-Jährige den Bordstein touchierte und Schlangenlinien fuhr. Polizisten stellten den Mann wenig später in seinem ...

