POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Auffahrunfall nach Wild-Entdeckung

Warendorf (ots) - Ein beschädigter Pkw in Ostbevern ist der Polizei am Mittwoch (31.01.2024, 10.15 Uhr) gemeldet worden. Der rote VW Polo stand auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Ostbevern-Brock und wurde vorne beschädigt - der Verursacher des Schadens flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten geben oder hat den Zusammenstoß beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

