POL-WAF: Ostbevern-Brock. Roter VW Polo beschädigt

Warendorf (ots) - Zeugen haben der Polizei am Dienstag (30.01.2024, 11.20 Uhr) Hinweise auf die Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers in Warendorf gemeldet. Der 36-jährige Mann aus Alverskirchen war mit seinem Auto von einer Tankstelle an der Sassenberger Straße weggefahren - Zeugen hatten die Polizei informiert, weil der Fahrer sehr betrunken wirkte. Die Beamten stellten den 36-Jährigen kurze Zeit später auf dem ...

