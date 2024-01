POL-WAF: Warendorf. Hinweise auf Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots) - Zwei aufmerksame Zeugen haben am Dienstag (30.01.2024, 12.45 Uhr) den Diebstahl eines Pedelecs in Warendorf verhindert. Sie beobachteten, wie ein Mann mit einer Zange versuchte das Schloss des Rades an der Klosterstraße zu durchtrennen und sprachen ihn an. Der 33-jährige Sassenberger erwiderte, dass das sein Rad sei, wirkte aber nervös. Ein zweiter Mann, der ihn begleitet hatte, flüchtete daraufhin. ...

mehr