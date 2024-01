POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (30.01.2024, 17.35 Uhr) in Oelde bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Oelder fuhr zusammen mit einem 49-jährigen Beifahrer in seinem Auto auf der Keitlinghauser Straße Richtung Keitlinghausen. Zeitgleich war ein 56-jähriger Oelder mit seinem Pkw in der Ausfahrt der A 2 unterwegs und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein. ...

mehr