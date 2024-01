Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brandermittlungen in einem Kiosk. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 28.01.

Warendorf (ots)

Wie bereits berichtet, ist es in der Nacht von Samstag (27.01.2024) auf Sonntag (28.01.2024) zu einem Brand in einem Kiosk an der Gemmericher Straße in Ahlen gekommen.

Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Warendorf hat umgehend umfangreiche Ermittlungen zur Brandursache initiiert und durchgeführt - auch ein Brandmittelspürhund wurde eingesetzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Es liegen Hinweise auf Brandstiftung vor, daher suchen wir weitere Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen am Sonntagmorgen (circa 02.45 Uhr) in der Nähe des Kiosks beobachtet oder kann Angaben zu potentiellen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Weitere Informationen: https://warendorf.polizei.nrw/presse/ahlen-brand-in-einem-kiosk-an-der-gemmericher-strasse

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell