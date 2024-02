Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf-Telgte. "Lets talk about Porno" - Safer Internet Day 2024

Warendorf (ots)

"Lets talk about Porno" ist kommende Woche ausdrücklich gewünscht - so lautet nämlich das Motto des Safer Internet Day 2024. Das Ziel: Kinder und Jugendliche über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen aufklären und sie davor schützen.

Der Safer Internet Day findet am Dienstag (06.02.2024) weltweit statt und soll das Bewusstsein für einen souveränen, bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien fördern und vor allem alle motivieren, sich mit dem Thema "Sicherheit im Internet" zu beschäftigen.

Unter #sid2024 begleiten wir den Safer Internet Day 24 die ganze Woche auf unseren Social Media Seiten Facebook, Instagram und X, mit verschiedenen Hinweisen und Informationen.

Außerdem sind wir persönlich für Sie und Ihre Fragen da - nicht nur per Telefon oder in den Polizeiwachen in Ahlen, Warendorf, Beckum und Oelde - sondern auch in Telgte.

Am Dienstag (06.02.2024) werden Mitarbeiterinnen der Kriminalpolizei auf dem Wochenmarkt in Telgte bereitstehen. Von 14.00 bis 18.00 Uhr gibt es einen Informationsstand zusammen mit der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Warendorf. Hier werden Fragen zum Thema Missbrauchsdarstellungen, Internetkriminalität und pornografische Inhalte beantwortet.

Weitere Informationen gibt es hier:

https://www.klicksafe.de/sid24

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell