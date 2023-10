POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrug durch angeblich taubstumme Spendensammler +++ Warnhinweis der Polizei

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 04. Oktober 2023, in Nordenham randaliert und später Polizeibeamte angegriffen. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Zunächst verständigten gegen 17:15 Uhr mehrere Zeugen die Polizei, weil auf dem Bahnhofsvorplatz in Nordenham eine männliche Person randalierte und Passanten beleidigte. Die Beamten ...

mehr