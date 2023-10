Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Randalierer greift Polizisten in Nordenham an

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 04. Oktober 2023, in Nordenham randaliert und später Polizeibeamte angegriffen. Er musste in Gewahrsam genommen werden.

Zunächst verständigten gegen 17:15 Uhr mehrere Zeugen die Polizei, weil auf dem Bahnhofsvorplatz in Nordenham eine männliche Person randalierte und Passanten beleidigte. Die Beamten trafen auf einen alkoholisierten 39-Jährigen aus Nordenham. Sie forderten den Mann auf, den Bereich zu verlassen und sich zu beruhigen.

Keine zwei Stunden später, gegen 19:00 Uhr, meldeten sich erneut Zeugen bei der Polizei. Sie beschrieben einen alkoholisierten Mann, der in der Atenser Allee, Höhe Sielstraße, vor Autos sprang, Passanten beschimpfte und um sich spuckte. Vor Ort trafen die Beamten erneut auf den 39-Jährigen. Aufgrund seines andauernden Fehlverhaltens wollten sie den Mann in Gewahrsam nehmen. Dabei verletzte er einen 33-jährigen Polizeibeamten durch einen Tritt. Auch in der Dienststelle leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand. Dabei trat, schlug und biss er um sich.

Die Nacht musste der Mann in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell