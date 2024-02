POL-DH: --- Weyhe, Einbruch und Trickdieb erwischt - Twistringen, Polizei sucht Fahrrad Eigentümer (Foto)

Diepholz (ots) - Syke - Einbrüche In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Sanitätshaus in der Hauptstraße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Nach dem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. ...

mehr