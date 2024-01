Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Taschen- und Ladendieben

Plettenberg (ots)

Die Polizei wendet sich mit zwei Fahndungen an die Öffentlichkeit. Mit einer gestohlenen Bankkarte hat ein Unbekannter mehrmals Geld vom Konto einer damals 76-jährigen Plettenbergerin abgehoben. Zwei Männer haben Ware aus einem Supermarkt gestohlen.

Eine 76-jährige Plettenbergerin kaufte am 19. Januar vergangenen Jahres in einem Supermarkt an der Breddestraße ein. Sie legte ihre Einkaufstasche nur kurz in den Einkaufswagen, um einen Getränkekasten einzuladen. Genau in diesem Moment wurde sie von einem Unbekannten abgesprochen, so dass sie nicht auf ihre Tasche mit der Geldbörse achtete. Als sie die Tasche wieder hochnahm, war das Portemonnaie weg und der Unbekannte auch. Die Geldbörse bekam sie zwar schnell zurück - von einer Finderin draußen auf dem Parkplatz. Allerdings hatten die Taschendiebe die Bankkarte herausgenommen und in den folgenden Minuten dreimal Geld abgehoben: bei Sparkasse und Volksbank in Eiringhausen. Bei diesen Abhebungen wurde ein Unbekannter gefilmt. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, den Tatverdächtigen zu finden, erschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht eine Veröffentlichung von Fahndungsfotos angeordnet. Sie sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/123918.

Am 1. August gegen 19.15 Uhr haben zwei Männer in einem Supermarkt an der Ziegelstraße Ware in ihre Rucksäcke gepackt und aus dem Laden getragen - ohne zu bezahlen. Auch in diesem Fall hat die Polizei alle anderen Möglichkeiten ausgenutzt, die Identität festzustellen. Deshalb hat auch in diesem Fall das Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Fotos dieser Tatverdächtigen sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/123924. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Hinweise bitte unter Telefon 02391/9199-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell