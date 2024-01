Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Treckerdemos am Montag - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen werden erwartet

Lüdenscheid (ots)

Landwirte aus dem Märkischen Kreis beteiligen sich am Montag an den bundesweiten Protestaktionen. Deshalb erwartet die Polizei am Vormittag erhebliche Verkehrsbehinderungen im ganzen Kreisgebiet. Zentrale Kundgebungen laufen in Menden und Lüdenscheid. Die ersten Konvois der Sternfahrt nach Lüdenscheid treffen sich ab 6 Uhr. Zielpunkt: Hohe Steinert.

Die Polizei begleitet die Korsos und versucht, die Behinderungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Verkehrsteilnehmer sollten sich dennoch insbesondere im südlichen MK auf längere Fahr- bzw. Wartezeiten einstellen.

Geplante Abfahrten:

Herscheid: ca. 6.45 Uhr - über

L651 - Lüd.-Süd - Herscheider Landstr. - Möbelhaus Lutz XXXL - weiter siehe Lüdenscheid.

Lüdenscheid 1:

Lüdenscheid 1: ca. 7 Uhr ab Poco-Markt im hinteren Bereich/Ecke Jüngerstr., Fahrt über Nottebohmstr., Bräuckenstr., Talstr. Kölner Str., Sauerfelder Str., Hochstr., Oberstadttunnel, Werdohler Str., Lennestr., Rahmedestr., Heedfelder Str. - Hohe Steinert.

Lüdenscheid 2: ca. 8 Uhr ab Möbelhaus XXXL, Fahrt über Herscheider Landstr. - Bräuckenstr./B 229 - Lennestr. - Altenaer Str. - Sauerfeld - Bahnhofstr. - Heedfelder Str.- Kreishaus - Hohe Steinert - Lösenbacher Landstr. Richtung Brügge auf B54 - Talstraße bis Möbelhaus.

Schalksmühle: ca. 8 Uhr, ab Schützenplatz Heedfeld, über L692 Kreisel und L692 Richtung Heedfelder Str. - Im Grund - Altenaer Str. - Lennestr. - Werdohler Landstr. - Bräuckenstr. - Hochstraße - Sauerfeld - Rathaustunnel - Bahnhofstr. - Heedfelder Str. - Hohe Steinert.

Iserlohn: 8 Uhr ab Hemberg, über

Baarstr. - Hans-Böckler-Str. - Karl-Arnold-Str. - Igelstr. - Untergrüner Str. - B236/Altenaer Str. - Nachrodt/Hagener Str. - Ehrenmalstr. - Wiblingwerder Str. - #Wiblingwerde/L692 - Heedfelder Str. - Hohe Steinert.

Dahler Str. über Kohlberg durch Dahle, Westiger Straße - Nettestraße - Bachstraße - Lüdenscheider Straße/B236 - Rahmedestraße - Lüd./ Altenaer Straße - Im Grund - Heedfelder Straße - Hohe Steinert.

Meinerzhagen: 8 Uhr ab Im Tempel, über Weststraße - Heerstraße - Kölner Straße - Kierspe Bahnhof - B54 Richtung Brügge - Lösenbacher Landstraße - Heedfelder Straße - Hohe Steinert.

Balve: ca. 8.30 Uhr ab Beckum, über

B229 Arnsberger Str. - Kreisverkehr An der Kormke - Garbecker Str. - Am Pickhammer - Langenholthausener Str. - Im Brauke - Garbecker Str. - Abfahrt: 8.45 Uhr Drostenfeld - Hüttenweg - B229 - Küntroper Str. - Bahnhofstr. - Dahler Str. über Kohlberg durch Altena-Dahle, Westiger Str.- Nettestraße - Bachstr. - Lüdenscheider Str./B236 - Rahmedestr. - Lüd./ Altenaer Str. - Im Grund - Heedfelder Straße - Hohe Steinert.

Halver: ca. 9.15 Uhr ab Karlshöhe Halver, Fahrt über Frankfurter Str. - Umgehungsstraße - B2 29 Richtung Brügge - Lösenbacher Landstr. - Heedfelder Str. - Hohe Steinert.

Kierspe: ca. 9.15 Uhr ab Schützenplatz Am Hedberg, Fahrt über

Friedrich- Ebert-Str. - Wildenkuhlen - Kölner Straße - Kierspe Bahnhof - B54 Richtung Brügge - Lösenbacher Landstr. - Heedfelder Str. - Hohe Steinert.

In Menden ist Start um 9.30 Uhr an der Heidestraße. Von dort geht es über Holzener Dorfstraße - B515 - Unnaer Landstraße - Märkische Str. - Werler Str. - Hönnewert - Bodelschwingh-Str. zur Bahnhofstraße und auf den Rathausplatz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell