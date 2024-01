Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen zur Überwachung der Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Erneut waren gestern mehrere Dutzend Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, um das Durchfahrtsverbot der Stadt Lüdenscheid zu überwachen. 75 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wurden einer Kontrolle unterzogen. 31 davon waren ohne Genehmigung unterwegs. Zudem wurden 188 weitere Fahrzeuge wie PKW kontrolliert. Die Beamten legten insgesamt vier Fahrzeuge wegen technischer oder straßenverkehrsgefährdender Mängel still. Vier Fahrer verstießen gegen Sozialvorschriften, davon in zwei Fällen gegen die geltenden Lenk- und Ruhezeiten. Hinzu kamen 70 Verstöße gegen "Anlieger frei" Beschilderungen und vier Verstöße gegen Ladungssicherungsvorschriften. Erfreulich: niemand fuhr unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.

Parallel durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen an der Rahmedestraße in Altena sowie an der L692 sowie Altenaer Straße in Lüdenscheid, führten bei 3.339 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 133 Geschwindigkeitsverstöße zu Tage. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Cloppenburg mit 76 bei 30 km/h. Ihn erwartet unter anderem ein Fahrverbot.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

