Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugin beobachtet verdächtige Personen/Falsche Spendensammlerinnen bestehlen Seniorin

Lüdenscheid (ots)

Zwischen 07:30 und 16:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Buckelsfelder Ring ein. Zutritt verschafften sie sich offenbar gewaltsam über eine Tür. Am Mittag beobachtete eine Zeugin ein Fahrzeug mit einem Neusser Kennzeichen, das vor dem Wohnhaus stand. Im Auto saßen zwei 25 bis 30 Jahre alte Frauen, die gegenüber der Zeugin auf Nachfrage mit gebrochenem Deutsch angaben, dass sie Spenden sammeln würden. Sie entfernten sich anschließend mit dem Fahrzeug. Möglicherweise stehen die beiden Frauen im Zusammenhang mit dem Einbruch. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Gegen 11:40 Uhr klingelte es am Donnerstagvormittag bei einer Seniorin im Kohlmeisenweg. Zwei junge Frauen standen vor der Tür der Geschädigten und gaben an für einen Zirkus Geld zu sammeln. Nachdem die Seniorin Bargeld aushändigte, gab eine der Frauen vor auf die Toilette zu müssen. Die Geschädigte zeigte ihr das stille Örtchen. Noch während die beiden mutmaßlichen Diebinnen anschließend anwesend waren, stellte die Seniorin das Fehlen ihres Geldetuis fest und konfrontierte die Frauen. Diese verließen daraufhin schlagartig die Wohnung. Die Beiden können wie folgt beschrieben werden:

1. Frau:

-ca. 20-25 Jahre alt -braune Haare mit einem Dutt -schwarzweißer Pullover -schwarze Hose -normale Figur

2. Frau:

-ca. 25-35 Jahre alt -braune Haare zu einem Zopf mit Band gemacht -graue Strickjacke -schwarze Hose -weißes Oberteil unter der Jacke -kräftige Statur

Ob es sich bei den Frauen möglicherweise auch um die Verdächtigen des Einbruchs am Buckelsfelder Ring handelt, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Die Polizeiwache in Lüdenscheid nimmt Hinweise zur Identität der Frauen unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell