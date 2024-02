Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind aus drei unverschlossenen Fahrzeugen Laptop, Handys und Bargeld entwendet worden. Die Fahrzeuge standen in der Celler Straße, Osterberg und im Grasweg entweder auf der Hofeinfahrt oder an der Straße. Die Schadenhöhe beträgt ca. 1500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, zu melden. Anwohner mit einer Videoüberwachung werden gebeten, ihre Aufnahmen auf evtl. ungebetene Gäste hin zu überprüfen und dies ebenfalls der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, das Fahrzeug bei jeder Gelegenheit zu verschließen. Auch sollten Wertsachen nicht offen sichtbar im Fahrzeug gelagert werden. Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de

