Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zwei Einbrüche in einem Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (09.12.2023) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde im nördlichen Bereich des Stadtteils Eltingen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hierbei drang der Täter zum einen über die Balkontüre in eine Wohnung im ersten Stockwerk ein, durchwühlte diese und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Während der Anzeigenaufnahme konnte durch die Streifenbesatzung festgestellt werden, dass in eine weitere, sich im Erdgeschoss befindliche Wohnung, ebenfalls eingebrochen wurde. Auch hier drang der Täter über die Balkontüre in die Wohnung ein und durchwühlte diese. Ob hierbei Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an beiden Wohnungen kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell