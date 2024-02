Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Transporter Diebstahl und Festnahme - Weyhe, Betrunken auf einem E-Scooter und ohne Versicherung ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Transporter Diebstahl / Festnahme

Am Donnerstag gegen 08.30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter bei einem Reifenhandel in der Straße Am Südkamp einen Transporter der Marke Renault Master. Der Unbekannte flüchtete mit dem Transporter und die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Kurze Zeit später fiel einer Polizeistreife der gesuchte Transporter auf der B 51 in Barnstorf auf. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und nahm den Fahrer, ein 45-jähriger Bremer, fest. Der Festgenommene wurde für weitere polizeiliche Ermittlungen zur Dienststelle nach Syke verbracht. Nach ersten Erkenntnissen, ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zu dem Motiv des Diebstahls können noch keine Angaben gemacht werden.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Ein Audi Q5 wurde gestern auf dem Netto-Parkplatz in der Kröglerstraße von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. In der Zeit zwischen 14.40 Uhr bis 14.55 Uhr muss der Unbekannte beim Rangieren gegen den Audi geraten sein und dann geflüchtet sein, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Audi entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Diebstahl eines Pedelec

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Marie-Hackfeld-Straße ein Pedelec entwendet. Das Pedelec der Marke Herkules war verschlossen an einer Suchthilfeeinrichtung abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 2200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Stuhr - Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr wurden eine Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße leicht verletzt. Die 40-jährige Fahrschülerin befuhr die Bremer Straße in Richtung Syke/Weyhe. In Höhe der BAB musste sie an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 75-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Weyhe - Betrunken und ohne Versicherung

Die Polizei stoppte am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Bahnhofstraße eine 46-jährige E-Scooter Fahrerin, da am E-Scooter augenscheinlich kein Versicherungsnachweis angebracht war. Die anschließende Kontrolle brachte nicht nur die fehlende Versicherung ans Tageslicht, auch die 46-jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,4 Promille. Die 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihren E-Scooter stehen lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell