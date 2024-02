Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 25.02.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Sachbeschädigung an Bekleidungsgeschäft Unbekannte Täter zerstörten von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18:00 bis 13:30 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts in der Langen Straße in Sulingen. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Bahrenborstel - Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Samstagnacht, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Uchte mit seinem Pkw die Ströher Straße (L349) in Richtung Ströhen, als er infolge vorangegangenen Alkoholkonsums ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abkommt und mit einem Straßenbaum kollidiert. Nach mehrfachem Überschlagen gelang es dem schwer verletzten Fahrer, sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Pkw zu befreien. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers von 1,53 Promille fest, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Am Pkw entstand Totalschaden.

