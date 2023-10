POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der B 236

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0983 Nach einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Kley auf der Straße Am Zitter am frühen Sonntagmorgen (8. Oktober, 4:15 Uhr) sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge vernahm eine Anwohnerin draußen einen Knall. Als sie aus dem Fenster sah, stellte sie fest, dass ein älteres rotes Auto in Richtung Süden (Straße ...

mehr