POL-DO: Unfallflucht in Dortmund-Kley: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Kley auf der Straße Am Zitter am frühen Sonntagmorgen (8. Oktober, 4:15 Uhr) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge vernahm eine Anwohnerin draußen einen Knall. Als sie aus dem Fenster sah, stellte sie fest, dass ein älteres rotes Auto in Richtung Süden (Straße Dünnebecke) flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam das flüchtige Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Autos. Dieses Fahrzeug wurde dann durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4000 Euro geschätzt.

Gesucht wird möglicherweise ein roter Opel Agila aus dem Bauzeitraum 2000 - 2008 mit einem deutlichen Frontschaden und mit beschädigtem Scheinwerfer (vorne rechts).

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige rote Auto mit den bekannten Beschädigungen geben können. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Polizeiwache Lütgendortmund unter 0231 / 132 - 2621.

