POL-DO: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichem Betrüger

Lfd. Nr.: 0985

Die Polizei Dortmund sucht mit Fotos nach einem mutmaßlichem Betrüger. Der Mann steht im Verdacht an zwei Betrugsfällen beteiligt gewesen zu sein.

Am 14. und 15. März war es in Hamm und Dortmund zu zwei Schockanrufen gekommen. Die bekannte Masche: Die Anrufer vermittelten einer 81-jährigen Frau aus Hamm (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 15.3.) und einer 64-jährigen Frau aus Schwerte (siehe Pressemitteilung Nr. 0280, Geldübergabe in Dortmund), dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Untersuchungshaft sei nur durch Zahlung eines hohen Geldbetrags abzuwenden.

In beiden Fällen ließen sich die Frauen derart vom Anrufer unter Druck setzen, dass sie Bargeld und Gold an einen Unbekannten übergaben. Bei dem Abholer handelte es sich in beiden Fällen zweifelsfrei um den gleichen Tatverdächtigen. Von diesem liegen nun Fotos einer Videoüberwachungskamera vor.

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei Dortmund unter: https://polizei.nrw/fahndung/117319

Die Polizei fragt nun: Kennen Sie den Mann und können Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Zu den beiden Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5466337

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5464448

