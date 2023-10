Polizei Dortmund

POL-DO: Größerer Polizeieinsatz an einer Schule in Bochum-Mitte

An einer Schule an der Feldsieper Straße in Bochum hat es am Montagvormittag (16. Oktober) einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Böller-Wurf auf dem Schulgelände. Die Polizei hatte den Einsatz als Amok-Lage bewertet.

Die Polizei wurde gegen 9.30 Uhr alarmiert. Die Schulgebäude wurden in der Folge geräumt und Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte sowie alle weiteren Betroffenen vor Ort betreut. Verletzte gab es nicht.

Die Polizei durchsuchte mit Unterstützung von Spezialkräften die Gebäude. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Diese werden durch die Polizei Bochum geführt.

