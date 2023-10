Polizei Dortmund

POL-DO: Lünen: Auseinandersetzung zwischen zwei Familien endet in Schlägerei - vier Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0980

In Lünen ist am Sonntagnachmittag (15. Oktober) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in einer Schlägerei geendet. Dabei wurden vier Männer leicht verletzt. Zudem wurde das Inventar eines Lokals stark beschädigt.

Die Polizei war gegen 16.30 Uhr alarmiert worden. Offenbar hatten sich zuvor Mitglieder beider Familien in einer Gaststätte an der Münsterstraße getroffen. Bei diesem Treffen entstand ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Bei dieser wurde auch das Inventar des Lokals stark beschädigt. Den ersten Zeugenangaben zufolge verlagerte sich die Auseinandersetzung schließlich auf den Gehweg vor der Lokalität, wo weitere Mitglieder einer der Familien dazukamen.

Bei den leicht verletzten Männern handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Hattorf, einen 32-Jährigen und einen 58-Jährigen aus Osterode sowie einen 55-Jährigen aus Bad Sachsa.

Die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe und der involvierten Personen dauern weiterhin an.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die weitere Angaben zu handelnden Personen und möglicherweise auch Fahrzeugen vor Ort machen können. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

