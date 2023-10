Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in Dortmund und Lünen

Dortmund (ots)

Vom Nachmittag bis in die Nacht führten Polizei und Ordnungsdienst am Freitag (13. Oktober) Kontrollen an verschiedenen Orten im Dortmunder Osten und Lünen durch.

Mit den Kontrollen kommt die Polizei Dortmund der aktuellen Beschwerdelage der Bürger nach und reagiert auf jüngste Entwicklungen im Bereich von Jugendgruppen. In verschiedenen Vororten von Dortmund und Lünen wurden insgesamt mehr als 130 Personen kontrolliert und über 20 Platzverweise ausgesprochen. Im Fokus standen hier Örtlichkeiten, die besonders stark durch Jugendliche frequentiert werden.

Erfreulich ist, dass bei der hohen Zahl der kontrollierten Personen lediglich zwei Strafanzeigen gefertigt werden mussten. Bei diesen handelte es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gleichzeitig unterzogen der kommunale Ordnungsdienst und das Gewerbeamt der Stadt Dortmund verschiedene Gewerbetreibende eine Kontrolle.

Darüber hinaus suchten Kriminalbeamte die Erziehungsberechtigten von einigen Jugendlichen auf, um diese zu sensibilisieren und Gespräche zu führen.

