POL-DO: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A 45: VW kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Zu einem Verkehrsunfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd kam es am Donnerstagnachmittag (12. Oktober 2023) gegen 14:30 Uhr. Dabei wurden zwei Insassen verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren der 21-jährige Fahrer aus Weyhe (Niedersachsen) und seine beiden Beifahrer (21 und 34, ebenfalls aus Weyhe) auf der A 45 in Richtung Dortmund. Der 21-Jährige fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Verzögerungsstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der 34-Jährige wurde schwer und der andere 21-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Für die gesamte Unfallaufnahme wurde die Zufahrt der Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

