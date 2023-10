Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Verfolgungsfahrt von Hamm nach Dortmund: Amtsgericht Dortmund erlässt Haftbefehle gegen Jugendliche

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund, Polizei Dortmund und Polizei Hamm

Nach einer Verfolgungsfahrt Mittwochnacht (11. Oktober 2023) von Hamm bis nach Dortmund, bei dem Jugendliche Streifenwagen gerammt hatten, hat das zuständige Amtsgericht Dortmund nun Haftbefehle erlassen.

Die 13- bis 15-jährigen Dortmunder hatten nach einem Einbruch in einen Hammer Betrieb an der Hafenstraße Kabel und Metall in einen Transporter geladen. Zeugen alarmierten die Polizei. Die sechs Jugendlichen flüchteten samt Diebesgut, als die Einsatzkräfte eintrafen. Dabei rammten sie einen Streifenwagen, drei Beamte wurden leicht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig.

Die Flucht der Jugendlichen führte sie schließlich über die A2, A1 und A44 bis nach Dortmund und endete in der Straße Im Spähenfelde nahe des Borsigplatzes. Hier konnten die bereits informierten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Hamm den Transporter stoppen. Auch dabei rammten die Täter Streifenwagen. Glücklicherweise wurde hier niemand verletzt. Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehle gegen die fünf polizeibekannten Jugendlichen wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Einzig der 13-jährige Dortmunder gilt aufgrund seines Alters als strafunmündig.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund.

