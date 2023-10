POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0982 Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund ermittelt nach fünf Sachbeschädigungen an Wohnhäusern im Dortmunder Westen. An drei Häusern in der Dönnstraße und jeweils einem Gebäude in der Herkules- und der Hugostraße sprühten Unbekannte Davidsterne auf. Nach ersten Erkenntnissen geschah dies zwischen Mittwoch (11.10.2023), ...

mehr