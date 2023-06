Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Haren (ots)

Zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in der Emmelner Straße in Haren gewaltsam in ein Gebäude eingedrungen. Die Täter haben diverse Baumaterialien wie zum Beispiel Kupferrohre entwendet. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer: 05932-72100 zu melden.

