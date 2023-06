POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Haren (ots) - Am Dienstag gegen 11.20 Uhr beabsichtigte ein 59-Jähriger mit einem Ultraleichtflugzeug zu starten. Aufgrund von Rückenwind musste er den Start des Flugzeuges abbrechen und in einem nahegelegenen Waldstück wieder landen. Der Pilot erlitt einen Schock. An dem Flugzeug entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

