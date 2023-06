POL-EL: Geeste - Zeugen nach Einbruch in Restaurant gesucht (Korrektur Ort)

Wietmarschen (ots) - Am 21. Juni, zwischen 17 und 18.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Peugeot an der Jahnstraße in Wietmarschen eingebrochen. Sie entwendeten ein Handy. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr