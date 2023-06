Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Flächenbrand im Wald am Strieper Diek

Wielen (ots)

Bereits am 6. Juni, gegen 4.50 Uhr, kam es in einem Waldstück am Strieper Diek in Wielen, Ortsteil Striepe, zu einem Flächenbrand. Unbekannte hatten vermutlich mit Sprayflaschen und anderen potentiellen Brandbeschleunigern gespielt und so ein Feuer verursacht. Auf einer Größe von etwa 30qm verbrannten Sträucher und Pflanzen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Baumbestand wurde durch den Einsatz der Uelsener Feuerwehr verhindert. Die Verursacher hatten sich unerkannt entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter 05921-3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell