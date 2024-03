POL-PDPS: Contwig(Kreis Südwestpfalz) - Sachbeschädigung an Kfz

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Lindensteige einzubrechen. Die Haustür hielt der Gewalteinwirkung stand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | ...

