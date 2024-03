POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots) - Die Dunkelheit am Montagabend machten sich bislang unbekannte Täter zu Nutze, um auf einem Anwesen in der Horebstraße ihr Unwesen zu treiben, indem sie den Zaun, eine Holztreppenstufe und Teile der Terrasse beschädigten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. ...

