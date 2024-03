Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt und weggefahren

Pirmasens (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf dem Gelände eines Schnellrestaurant in der Zweibrücker Straße. Ein schwarzer, viertüriger Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment PS-D und mehreren Zahlen versuchte, an einem braunen Dacia vorbeizufahren und beschädigte diesen hierbei. Obwohl der Fahrer, beschrieben als 30- bis 40-jährig, klein, schmal mit Glatze, auf den Unfall angesprochen wurde, fuhr er einfach davon. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

