POL-LWL: Körperverletzungen auf Wittenburger Weihnachtsmarkt

Neustadt-Glewe (ots) - Durch das beherzte Auftreten einer Mitarbeiterin eines Discounters am Donnerstagabend in Neustadt-Glewe konnte der Diebstahl einer größeren Menge an Zigaretten verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei bislang unbekannte männliche Personen gegen 19:20 Uhr ein verschlossenes Zigarettenregal eines Discounters in der Laascher Straße gewaltsam geöffnet und deren Inhalt in einen ...

