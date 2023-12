Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mitarbeiterin verhindert Zigarettendiebstahl aus Discounter

Neustadt-Glewe (ots)

Durch das beherzte Auftreten einer Mitarbeiterin eines Discounters am Donnerstagabend in Neustadt-Glewe konnte der Diebstahl einer größeren Menge an Zigaretten verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei bislang unbekannte männliche Personen gegen 19:20 Uhr ein verschlossenes Zigarettenregal eines Discounters in der Laascher Straße gewaltsam geöffnet und deren Inhalt in einen großen Stoffbeutel verstaut haben. Nachdem eine 44-jährige Mitarbeiterin die Täter gestellt hat, ließen diese den Beutel stehen und verließen das Geschäft ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern, die mit einem grauen PKW vom Parkplatz fuhren, brachte bisher keinen Erfolg. Ob andere Waren durch die Täter gestohlen wurden, konnte zum Zeitpunkt der Strafanzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ludwigslust (03847-4110) entgegen.

