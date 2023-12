POL-LWL: Diebstahl aus Mobilfunkgeschäft

Blücher (bei Besitz) (ots) - Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu fünf Einbrüche in Blücher gekommen war (wir informierten), sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch erneut in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Nach bisherigen Informationen drangen die Täter in der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in die ...

mehr