POL-LWL: Vollsperrung nach Verkehrsunfall (Erstmeldung)

Rastow (ots) - Bei einem Glätteunfall nahe Rastow ist am Donnerstagvormittag eine 40-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Frau hatte auf winterlicher Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW verloren und war nach rechts von Straße abgekommen. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Die verunglückte Autofahrerin wurden anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus ...

