POL-PDLU: Unfall mit leichtverletztem Kind

Otterstadt (ots) - ~In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Otterstadt in der Schulstraße. Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Diebesgut. Hierzu brachen sie Schränke auf und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Wie die Täter in die Kindertagesstätte gelangten, ist nicht bekannt. Weiterhin konnten Hebelspuren an der ...

