Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Sebexen, Gandersheimer Straße / Zur Kirche, 08.07.2023, 10:20 Uhr

Eine 68-Jährige Pkw Fahrerin aus dem Bereich Kalefeld übersah im oben genannten Kreuzungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 16-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 16-Jährige stürzte und sich am Handgelenk verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall verantworten. (Gei)

