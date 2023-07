Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradunfall mit schwerverletztem Fahrer

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau (pet)

37191 Katlenburg-Lindau; K414, Freitag, 07.07.2023, 18.39 Uhr

Am Freitagabend befuhr ein 20-jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 414 aus Katlenburg kommend in Richtung Suterode. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte rechtsseitig einen Leitpfosten und landete samt seines Motorrades im Straßengraben. Hierbei verletzt sich der 20-jährige so schwer, dass er vor Ort nicht mehr zu dem Unfall befragt werden konnte und durch einen Rettungswagen unverzüglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Das verunfallte Motorrad wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell