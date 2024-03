POL-PDPS: Diebstahl aus Baucontainer

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum 16.03.24, 17:00 Uhr, bis 17.03.24, 15:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den rechten Außenspiegel eines schwarzen Opel Corsa, der an der Straße vor dem Anwesen der Horebstraße 26 geparkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | ...

