POL-D: Stockum - Alkoholisierte Falschfahrerin kommt Polizeistreife entgegen - Blutprobe - Strafanzeige

Düsseldorf (ots) - Friedrichstadt - Radfahrerin von Pkw erfasst - Frau schwer verletzt Freitag, 08. März 2024, 20:00 Uhr Schwer verletzt wurde am Freitagabend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt. Im Rahmen eines Wendemanövers hatte ein Pkw die Frau touchiert, so dass sie in der weiteren Folge zu Boden stürzte. Nach den bisherigen ...

