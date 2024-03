Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath: Betrunkener Patient bestiehlt Pflegepersonal - PKW entwendet - Unfallflucht - Verdächtiger ermittelt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 07. März 2024, 01:00 Uhr

Die Polizei konnte in der Nacht zu Donnerstag einen 37-jährigen Mann festnehmen, der zuvor einen Pfleger in einem Rather Krankenhaus bestohlen und anschließend dessen Fahrzeug entwendet hatte, mit dem er dann auch noch betrunken einen Unfall verursachte.

Was war geschehen?

Am frühen Mittwochabend wurde ein 37-jähriger Mann stark alkoholisiert und vermeintlich unter Betäubungsmitteln stehend in ein Düsseldorfer Krankenhaus eingeliefert. Als nach der Erstversorgung der Tatverdächtige für einen kurzen Moment unbeobachtet war, entfernte er sich. Als das Pflegepersonal sich auf die Suche nach dem 37-Jährigen machte, erblickte ein Pfleger den Mann, wie dieser mit einer dunklen Bomberjacke bekleidet aus den Umkleiden des Pflegepersonals kam und Richtung Krankenhausausgang ging. Sofort erkannte der Pfleger, dass es sich um seine Jacke handelte. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste der Pfleger den Mann ziehen lassen und konnte ihn nicht verfolgen.

Erst nach einiger Zeit war es dem Pfleger möglich, die Umkleiden aufzusuchen. Hierbei entdeckte er mehrere aufgebrochene Spinde, darunter seinen eigenen. Und wie er schon vermutet hatte, fehlte seine schwarze Jacke. Da sich in den Taschen der Jacke u.a. auch sein Autoschlüssel befand, wollte der Pfleger sich auf dem Parkplatz des Krankenhauses vergewissern, ob sein Wagen, den er unmittelbar vor dem Eingang abgestellt hatte, noch dort geparkt war. Der Wagen war weg. Nachdem er die Polizei über die Diebstähle informierte, machte sich eine Streifenwagenbesatzung zur angegebenen Wohnanschrift des Tatverdächtigten auf. Während der Anfahrt erhielten die Beamten die Information, dass der Tatverdächtige wohl auch in einen Verkehrsunfall in Derendorf verwickelt war, den er mit dem entwendeten Fahrzeug verursacht hatte.

An der Wohnanschrift konnten die Beamten das gestohlene Fahrzeug - an dem frische Unfallspuren zu erkennen waren - direkt vor dem Haus vorfinden, und den 37-Jährigen vorläufig festnehmen. Auf der Wache wurden dem Mann Blutproben entnommen und die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen. Unter anderem wegen Verdachts besonders schweren Diebstahls und des Verdachts des Diebstahls eines Kfzs sowie Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss. Darüber hinaus konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, was ihm eine weitere Anzeige einbrachte.

