POL-D: Friedrichstadt - Radfahrerin von Pkw erfasst - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 08. März 2024, 20:00 Uhr

Schwer verletzt wurde am Freitagabend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt. Im Rahmen eines Wendemanövers hatte ein Pkw die Frau touchiert, so dass sie in der weiteren Folge zu Boden stürzte.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 53-Jähriger in Höhe der Einmündung Bachstraße/Friedrichstraße seinen Volvo gewendet. An der Örtlichkeit ist die Durchfahrt von der Bachstraße aus aufgrund einer eingerichteten Baustelle derzeit nicht möglich. Aus bislang unklarer Ursache kam es dann zu einer Berührung mit der 37 Jahre alten Frau auf dem Fahrrad, die die Bachstraße in Richtung Bilker Allee befuhr. Die Radlerin stürzte zu Boden und musste wegen der Schwere ihrer Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

