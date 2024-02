POL-SU: Dixi-Toilette gestohlen

Siegburg (ots) - Am Dienstag (27. Februar) wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tönnisbergstraße in Siegburg eingebrochen und Bargeld entwendet. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr gelangten der oder die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Entwendet wurde eine Spardose mit rund 200 Euro Bargeld. Im Flur fanden die Polizisten eine Perlenkette und ein Perlenarmband. Da ...

mehr